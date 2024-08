Apre Villaggio Italia a Tokyo:Andreoli, 'concentrato italianità'

Saranno oltre 40 gli eventi realizzati nel 'Villaggio Italia' allestito a Tokyo a seguito dell'arrivo della Amerigo Vespucci nella baia della capitale nipponica, con il racconto delle eccellenze del nostro Paese: dalla Biennale di Venezia, alla Scala di Milano, l'Academy del maestro Riccardo Muti, all'Istituto Italiano di Design. A scandire i numeri dell'esposizione mondiale itinerante, durante la cerimonia di apertura, l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, responsabile della società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa. Una location di 4 piani su 22.000 metri quadri, oltre i 12mila del villaggio di Los Angeles nella prima tappa a inizio luglio 2024. "Il Villaggio Italia viene raccontato in tanti modi e tutte queste definizioni ci dicono effettivamente quello che vuole rappresentare", racconta il dirigente davanti a una folta platea, in una Tokyo calda e soleggiata. "Oggi siamo alla seconda edizione dopo Los Angeles, in questa speciale location. Un villaggio allestito in questo straordinario edificio, un terminal crociere, che è una riformulazione di una modalità di realizzazione, che è un po' la caratteristica di noi italiani di saperci adattare nei posti dove andiamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA