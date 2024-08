Falso allarme bomba all'aeroporto di Bruxelles

Si è rivelato senza fondamento causando però disagi ai viaggiatori un allarme bomba che ha interessato nella notte l'intero terminal dell'aeroporto di Bruxelles tra le 23 e le 2 di questa notte. Lo ha detto un portavoce dell'aeroporto di Zaventem all'agenzia Belga. Tutti i controlli sono risultati negativi.

La sala partenze e l'area bagagli erano state evacuate per sicurezza e per consentire alla polizia, che aveva ricevuto una "segnalazione sospetta", di ispezionare approfonditamente i locali. La sala bagagli è stata la prima ad essere sgomberata, poco dopo l'1.30 e alcuni passeggeri hanno aspettato fino alle 2.30 di potervi entrare.

In attesa di notizie dalla polizia, diverse centinaia di viaggiatori e numerosi equipaggi sono stati infatti costretti ad attendere nel terminal e non è stato loro consentito di raggiungere la sala bagagli. Ad altri non è stato permesso di scendere dagli aerei per evitare code eccessive ai controlli di frontiera.

L'accesso all'area bagagli è ora consentito ma, secondo alcuni post sui social, i tempi di attesa per il ritiro sono piuttosto lunghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA