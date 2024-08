British Airways sospende i voli Londra-Tel Aviv fino al 28/08

British Airways ha sospeso i suoi voli tra Londra e Tel Aviv a seguito dell'escalation delle ostilità in Medio Oriente. "Abbiamo monitorato costantemente la situazione in Medio Oriente e abbiamo preso la decisione operativa di sospendere i nostri voli da e per Tel Aviv fino a mercoledì 28 agosto incluso", ha detto un portavoce citato dal Guardian. "La sicurezza è sempre la nostra massima priorità e stiamo contattando i clienti per informarli sulle loro opzioni di viaggio".



