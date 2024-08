Lorenzo Sonego conquista il titolo del torneo Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina.

In finale il 29enne torinese n.58 al mondo e 10 del tabellone ha battuto 6-0 6-3 il 19enne statunitense Alex Michelsen (n.52) in un'ora e tre minuti di gioco.

Per l'azzurro è il quarto titolo Atp in carriera. Per l'Italia è il 95mo dell'era Open e il decimo dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA