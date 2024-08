Sharon: Sergio, 'vado in caserma tutti i giorni, anche domani'

Anche oggi Sergio Ruocco è andato alla caserma dei carabinieri di Bergamo. Una visita di pochi minuti per la notifica di alcuni atti amministrativi connessi all'attività di questi giorni in cui i militari sono andati due volte nella casa che condivideva con la compagna Sharon Verzeni, uccisa in strada a Terno d'Isola dopo la mezzanotte del 30 luglio, sequestrando fra l'altro cellulari e pc.

Dopo la visita in caserma, Ruocco, che non è indagato, è tornato alla casa di via Adda a Bottanuco, dove abitano i genitori di Sharon e dove si è di fatto trasferito anche lui dal giorno dopo l'omicidio, cioè da quando la casa della coppia, in via Merelli è sotto sequestro.

Ai cronisti presenti ha solo detto che la convocazione in caserma è "quello che succede tutti i giorni. Vado e vengo".

"Anche domani sarò là", ha aggiunto senza spiegare se in caserma o alla loro casa di Terno. Al momento non sono comunque previsti ulteriori sopralluoghi nell'abitazione dove Ruocco viveva con Sharon. Quanto al perché anche di domenica dovrà andare dai carabinieri, si è limitato a dire: "Me lo spiegano domani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA