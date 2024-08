La Russa e Fontana,vicini alle vittime del sisma

I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, esprimono il loro dolore e la vicinanza alle famiglie delle vittime del sisma che nel 2016 devastò il centro Italia.

"Alle ore 3.36 del 24 agosto 2016 un violento terremoto scosse il Centro Italia colpendo e devastando Amatrice e numerosi altri borghi. A distanza di otto anni, è ancora forte il dolore per le 299 vittime, per le loro famiglie e per chi, in quella tragica notte, ha perso la casa, il lavoro, una persona cara. A tutti loro rivolgiamo il nostro pensiero", scrive su Fb il presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Otto anni fa il Paese veniva colpito da una devastante sequenza di terremoti nel centro Italia, proseguita nei mesi successivi. Il mio pensiero oggi va alle vittime, ai loro familiari, a chi ancora sta subendo le conseguenze del sisma, a tutte le comunità coinvolte e a chi continua a operare a fianco di quei territori. In questi otto anni abbiamo assistito all'avvio di un complesso processo di ricostruzione, non solo infrastrutturale, ma anche del tessuto sociale ed economico dei territori interessati. Un particolare segnale di speranza, a cui sono onorato di aver partecipato, è stata la recente inaugurazione, a Norcia, della nuova Abbazia di San Benedetto in Monte. Da qui è arrivato un messaggio importante, che ci porta a non dimenticare la sofferenza vissuta e a continuare a tenere l'attenzione vigile sulla ripartenza", dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.



