Inquirenti, continua la caccia all'attentatore di Solingen

Gli inquirenti che indagano sul massacro di Solingen in Germania hanno chiarito che il responsabile sia ancora in fuga. E stando ai video analizzati, è stato confermato che avrebbe colpito direttamente alla gola. Gli investigatori hanno sostenuto che non sia ancora possibile divulgare l'identikit del ricercato, pur avendo ascoltato numerose testimonianze.

In precedenza, la polizia ha riferito di aver fermato un 15enne e sta verificando se sia collegato all'attacco: l'adolescente è stato sentito parlare in un colloquio sospetto con un'altra persona poco prima dell'attentato.



