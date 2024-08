Donna scomparsa a Madrid: concluse le ricerche nel vicentino

Sono state definitamente sospese a Cogollo del Cengio, nel vicentino, le ricerche del corpo di Ana Maria Henao, l'ereditiera 40enne scomparsa in Spagna il 2 febbraio che si sospetta possa essere stata uccisa dall'ex marito - attualmente in carcere in Florida - e sepolta appunto nei boschi vicentini. La strada in cui si sono concentrate le perlustraziioni, chiusa per ordine del sindaco, è stata riaperta.

Continuano comunque le attività investigative perchè si ritiene che in ogni cao l'ex strada del Costo, indicata dal gps del'auto come il luogo di una sosta prolungata dell'ex marito David Knezevic, 36enne manager di origine serba ma pure lui in possesso della nazionalità statunitense, ora rinchiuso in carcere proprio per la sparizione della donna, possa essere uno snodo importante della vicenda.

Il sospetto della Polizia è che l'uomo possa aver avuto un complice a Cogollo che lo ha aiutato a occultare il corpo della ex moglie. Nulla però al momento è emerso negli ultimi due giorni, anche con l'ausilio dei cani molecolari, dalla perlustrazione palmo a palmo del terreno boschivo nel raggio di 300 metri indicato dal gps della vettura.



