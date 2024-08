"I primi segnali" sono che i colloqui al Cairo su Gaza sono "costruttivi" e "sono stati fatti progressi", ma "è necessario che entrambe le parti si uniscano e lavorino per l'implementazione": così il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. La Casa Bianca ha poi riferito che il capo della Cia William Burns è al Cairo per i colloqui su Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA