"Leggiamo sui siti dei più importanti quotidiani nazionali che la Presidente del Consiglio dei Ministri è irreperibile da 36 ore. Ci sembra impossibile che ciò corrisponda al vero. Chiediamo al Governo di confermare o smentire. E chiediamo di sapere se la Presidente del Consiglio è in territorio italiano o no e nel caso se abbia affidato ad altro ministro le sue deleghe", così Enrico Borghi, Presidente del gruppo Italia Viva in Senato.



