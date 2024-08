Kamala Harris ha "l'esperienza, la visione, il temperamento e la gioia" per guidare gli Stati Uniti. Lo afferma l'ex presidente americano Bill Clinton, sottolineando che alle elezioni di novembre "abbiamo una scelta chiara: 'We the people' da un lato e 'Io e me stesso dall'altro'".



