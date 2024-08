Tajani, non si utilizzi Berlusconi per la polemica politica

"Non faccio polemiche. Credo di conoscere bene il pensiero di Berlusconi e non credo che Berlusconi debba essere utilizzato per fare polemiche politiche.

Io non ha fatto e non intendo fare polemica politica con nessuno. So quello che diceva Berlusconi e lui si riferiva a un percorso di studi di 5 anni. Noi diciamo che serve un corso di studio completo, quindi la scuola dell'obbligo fino a 16 anni con il raggiungimento del titolo. Questa è una linea che garantisce molta più integrazione di quella prevista dalla legge attuale". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani commentando il recente post pubblicato dalla Lega sullo Ius Scholae al punto stampa del Meeting.



