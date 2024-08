Tajani incontra e abbraccia bambina dello Zambia al Meeting

Un incontro speciale per il ministro degli Esteri Antonio Tajani tra i padiglioni del Meeting di Rimini. Il vicepremier abbraccia e gioca con una bambina dello Zambia. Gli obiettivi dei fotografi lo ritraggono con la bimba in braccio. Poi, in un colloquio con i cronisti, è lo stesso leader di Forza Italia a raccontare la sua storia.

"E' una bambina - spiega Tajani - che ho fatto venire in Italia e che i genitori stanno cercando di adottare. Io l'ho aiutata. Viene dallo Zambia. La famiglia è venuta a ringraziarmi con il sindaco di Forza Italia di un comune in provincia di Pesaro, Monte Grimano Terme. Lui mi ha sottoposto questo problema, il ministero ha risolto, i genitori adesso stanno completando l'adozione e sono venuti a ringraziarmi".



