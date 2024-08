Media Gb, Lynch voleva vendere il superyacht Bayesian

Il tycoon britannico Mike Lynch morto nell'affondamento del suo mega yacht Bayesian al largo della Sicilia voleva vendere il veliero ma ha cambiato idea dopo la sua assoluzione negli Usa in giugno nel processo penale per frode sull'acquisizione della sua multinazionale Autonomy da parte del colosso americano Hp. E' quanto riporta il sito del Daily Telegraph citando fonti del settore nautico, secondo cui il magnate aveva messo sul mercato il superyacht a marzo di quest'anno per poi cambiare idea solo il mese scorso.

L'intenzione era trascorrere l'estate a bordo della barca e poi rivedere la decisione di venderla in autunno.



