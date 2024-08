Maxi rogo Roma: medici, 4 soccorritori in pericolo vita

"Abbiamo 4 pazienti in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il più grave è il vigile del fuoco di 51 anni, l'unico per ora non intubato, ma presenta le ustioni più gravi per estensione e prodondità. Interessano il 54 per cento del corpo". A dirlo Giuseppe Spaltro, direttore del Centro Grande Ustionati del Sant'Eugenio di Roma, sulle condizioni dei quattro soccorritori feriti durante le operazioni di spegnimento del maxi rogo di ieri a Roma."Tre su quattro verranno operati la prossima settimana - aggiunge - verrà rimossa la parte necrotica delle ustioni e effettuata una copertura con innesti da donatori del banco della pelle di Cesena. Dopo il primo intervento ce ne saranno altri".



