Borsa: Milano migliora (+0,18%) con l'Europa e Wall Street

Piazza Affari ha provato ad allungare il passo arrivando a guadagnare lo 0,25%, anche se è durata poco (ora segna +0,18%), con le altre Borse europee (Parigi +0,36%, Francoforte +0,5%) in scia a Wall Street dove le richieste di sussidi di disoccupazione, cresciute solo di 4.000 unità in una settimana, sono state lette come una conferma che il mercato del lavoro americano ha rallentato solo marginalmente malgrado gli alti tassi di interesse.

L'attenzione, mentre gli indici Usa tentennano dopo il pmi manifatturiero in frenata, è rivolta a cosa dirà venerdì il presidente della Fed, Jerome Powell, nel suo intervento alla prima giornata del simposio di Jackson Hole in Wyoming.

I treasuries americani e il dollaro segnano intanto un cauto rialzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA