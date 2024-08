"Ogni anno Rfi investe oltre 350 milioni di euro in manutenzione delle stazioni di tutti su tutto il territorio con vari interventi per renderle più sicure e accessibili". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, nel corso del panel: 'Solidità dei nodi e mobilità delle reti', al meeting di Rimini, specificando che Rfi "ha in gestione 2.200 stazioni su tutto il territorio nazionale".



