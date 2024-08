McDonald's, investimento da un miliardo in Gb e Irlanda

Il colosso americano del fast food McDonald's ha annunciato di voler investire un miliardo di sterline (1,17 miliardi di euro) nel Regno Unito e in Irlanda nei prossimi quattro anni, creando così 24 mila nuovi posti di lavoro nei suoi locali. La società Usa, che celebra il suo cinquantesimo anniversario di attività in Gran Bretagna, ha dichiarato anche in un comunicato stampa che intende aprire "più di 200 nuovi ristoranti" nello stesso periodo nei due Paesi, e modernizzare gli oltre 1.500 esistenti. Il piano di espansione di McDonald's, che impiega 170.000 persone nel Regno, avviene a livello globale e prevede l'apertura di altri 10.000 locali di fast-food entro il 2027. Questo arriva comunque dopo i risultati deludenti del secondo trimestre pubblicati a fine luglio: il colosso infatti ha subito un calo delle vendite a livello mondiale, in particolare in Medio Oriente e Cina.



