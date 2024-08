Lorenzo Sonego accede agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina.

Bye al primo turno, al secondo il 29enne torinese n.58 al mondo e 10 del tabellone ha battuto 6-4 6-1 il 22enne svizzero Dominic Stricker.

Subito eliminato invece Luciano Darderi. Anche lui bye al primo turno, il 22enne azzurro n.38 in Atp e 5 del seeding ha ceduto per 6-2 6-4 contro il 33enne belga David Goffin (n.90).





