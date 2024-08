Funzionario Usa, 'parole di Netanyahu non sono costruttive'

Un alto funzionario americano ha criticato le dichiarazioni attribuite al premier israeliano Benyamin Netanyahu sul mantenere il controllo del confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, affermando che "non sono costruttive" nel bel mezzo dei negoziati su una tregua.

"Dichiarazioni massimaliste come queste non sono costruttive per raggiungere un accordo di cessate il fuoco", ha detto il funzionario che accompagna il segretario di Stato americano Antony Blinken nel suo tour in Medio Oriente e che ha chiesto l'anonimato a causa della delicatezza delle discussioni.



