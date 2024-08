Le Borse in Europa piano piano cancellano i guadagni della mattina appesantite dalle vendite sui titoli dell'energia. Londra, già debole dall'avvio di seduta, cede lo 0,69%, Parigi riduce il rialzo allo 0,1% e Francoforte (-0,04%), Madrid (-0,16%) e Milano (-0,09%) girano in calo. Il Wti scende dello 0,6% a 73,95 dollari al barile.

A Piazza Affari Saipem cede l'1,7%, Tenaris l'1,13%, Eni lo 0,67% ed Erg lo 0,5 per cento.



