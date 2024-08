Amerigo Vespucci in arrivo in Giappone, la prima volta a Tokyo

Per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, sosterà nel porto di Tokyo dal 25 al 30 agosto. La nave, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, sarà affiancata dal Villaggio Italia, la "Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane che offrirà ai visitatori un'esperienza unica per conoscere la bellezza dell'Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il patrimonio enogastronomico, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica.

Tra le eccellenze italiane in mostra a Tokyo l'Italian Opera Academy del maestro Riccardo Muti, i musicisti dell'Accademia Teatro alla Scala, la "David" dell'artista Jago, il cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, la Banda Musicale della Marina Militare e gli iconici vini italiani in collaborazione con Verona Fiere - Vinitaly. Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia, in programma lunedì 26 agosto alle 10, interverranno il ministro della Difesa Guido Crosetto - che ha fortemente voluto il progetto - il suo omologo giapponese Minoru Kihara, l'ambasciatore d'Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante di nave Amerigo Vespucci.

Saranno presenti inoltre Il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Enrico Credendino e il Presidente di Ics - Italian Trade & Investment Agency - Matteo Zoppas. A rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione tra Italia e Giappone ci sarà la presenza delle navi che compongono il Gruppo Portaerei italiano ('ltalian Carrier Strike Group'). In particolare, la portaerei Cavour e la fregata Alpino saranno in sosta a Yokosuka, mentre il pattugliatore polivalente di Altura Raimondo Montecuccoli sarà in sosta ad Okinawa, nell'ambio della campagna di proiezione operativa nell'Indo-Pacifico con compiti di Naval diplomacy e promozione del Sistema Paese e delle eccellenze italiane nell'industria di settore.

Durante la sosta a Tokyo - dal 25 al 30 agosto - sarà possibile visitare il Vespucci, mentre il Villaggio Italia ospiterà innumerevoli iniziative, da convegni e conferenze, a concerti e esposizioni artistiche. Dopo Tokyo, il Tour Mondiale del veliero proseguirà con la tappa di Dawrin, in Australia, dal 4 al 7 ottobre. Successivamente sarà a Singapore dal 24 al 28 ottobre, a Mumbai in India dal 28 novembre al 2 dicembre, a Doha in Qatar dal 18 al 21 dicembre, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 23 al 26 dicembre e a Jeddah in Arabia Saudita dal 20 al 24 gennaio del 2025.



