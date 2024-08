Tennis: Tiafoe batte Rune a Cincinnati, in finale contro Sinner

L'americano Frances Tiafoe ha battuto il danese Holger Rune 4-6, 6-1, 7-6 (7-4) nella semifinale del Masters 1000 a Cincinnati e ha raggiunto in finale l'italiano Jannik Sinner, che all'inizio della giornata aveva battuto il tedesco Alexander Zverev.

Tiafoe, che ha recuperato dal 2-5 nel terzo set e ha salvato due match point, è riuscito a ribaltare la situazione e oggi giocherà la sua prima finale del Masters 1000, contro Sinner, numero 1 del mondo, che è il primo italiano qualificarsi per la finale di Cincinnati.

Al termine di una partita intensa, e nonostante avesse battuto Zverev solo una volta in cinque partite, nel 2020 al Roland-Garros, Sinner è riuscito a farcela questa volta salvando soprattutto due set point al tie-break il primo set. "È stata una partita difficile, una partita molto emozionante", ha detto l'italiano. "C'era molta tensione per tutti noi. Sono molto contento della mia prestazione e felice di essere in finale." "Non avrei potuto giocare una partita migliore di questa per prepararmi", ha aggiunto, in vista dell'inizio degli US Open il 26 agosto.

Sinner, che venerdì ha festeggiato il suo 23esimo compleanno, giocherà la sua quinta finale del Masters 1000 in carriera, la seconda quest'anno dopo la vittoria a Miami lo scorso marzo.





