La Cina accusa una nave filippina di 'collisione deliberata'

La guardia costiera cinese ha accusato una nave filippina, che aveva ignorato i ripetuti avvertimenti, di "collisione deliberata" con una sua unità in modo "non professionale e pericoloso". La stessa nave, in base a una dichiarazione, è poi entrata nelle acque vicine alle contese secche di Second Thomas dopo che le è stato impedito l'ingresso nelle acque di Sabina Shoal. Nel complesso, due navi della guardia costiera filippina si sono "introdotte illegalmente oggi vicino a Sabina Shoal senza permesso", ha riferito il portavoce della guardia costiera cinese Gan Yu, dando conto delle ultime tensioni tra le parti nelle acque contese.



