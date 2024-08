Affonda barca: mamma, ho tenuto stretta a me la mia bimba

"Per due secondi ho perso la bimba in mare, poi l'ho subito riabbracciata tra la furia delle onde.

L'ho tenuta forte, stretta a me, mentre il mare era in tempesta.

In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra". E' il drammatico racconto all'ANSA di Charlotte, la mamma di 35 anni rimasta in balia delle onde insieme alla figlia Sofia di un anno. La donna era a bordo della Bayesan, la barca naufragata al largo di Porticello, insieme al marito e ai colleghi di una società di Londra e di alcuni parenti. Adesso si trova all'ospedale dei Bambini nella stanza della figlia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA