Circolazione dei treni sospesa a Roma Termini, trovato corpo

La circolazione dei treni a Roma Termini è sospesa dalle 16.15 per accertamenti dell'Autorità giudiziaria dopo che è stato constatato il ritrovamento di un morto. E' quanto riporta il sito Infomobilità di Trenitalia.

I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi e alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti.

Alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati tra Roma Tiburtina e Napoli via Roma Prenestina e non fermare a Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Anche i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi.



