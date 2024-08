Ufficio di Netanyahu, 'cauto ottimismo sui negoziati'

I negoziatori israeliani guardano alle trattative per un cessate il fuoco a Gaza con "cauto ottimismo". Lo riferisce l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu.

Il team di negoziatori, di ritorno da Doha, si legge in una nota, "ha espresso cauto ottimismo al primo ministro sulla possibilità di avanzare verso un accordo basato sull'ultima proposta americana", che contiene "elementi accettabili per Israele". "C'è la speranza che la forte pressione su Hamas da parte degli Stati Uniti e dei mediatori porterà a rimuovere la sua opposizione alla proposta Usa, consentendo potenzialmente una svolta nei negoziati", aggiunge la nota dell'ufficio del premier.



