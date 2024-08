Musk annuncia la chiusura degli uffici di X in Brasile

Il magnate sudafricano Elon Musk ha annunciato la chiusura degli uffici di X in Brasile. In un comunicato, il social fa sapere che chiuderà gli uffici in Brasile in seguito alle decisioni del giudice Alexandre de Moraes, del Tribunale supremo federale, che ha chiesto il blocco di profili sulla piattaforma. Il social continuerà tuttavia ad essere disponibile per gli utenti. "A causa delle richieste della 'Giustizia' di Alexandre De Moraes in Brasile che ci impongono di infrangere (in segreto) le leggi brasiliane, argentine, americane e internazionali, X non ha altra scelta che chiudere le nostre operazioni in Brasile", scrive Musk.



