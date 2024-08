Machado, 'il mondo scenda in piazza per un Venezuela libero'

"Scendiamo nelle strade del Venezuela e del mondo affinché il regime capisca che non si torna indietro, che il Paese sarà libero". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, in un'intervista ai microfoni della tv di Miami in lingua spagnola, Telemundo, parlando della 'Grande protesta per la Verità', la manifestazione mondiale convocata per oggi, che toccherà 380 città in cinque continenti, inclusa Roma, oltre a varie altre piazze italiane.

Secondo Machado, col voto del 28 luglio, la società venezuelana ha dato "una lezione civica epica, e la volontà popolare deve essere rispettata. Chiediamo che i cittadini del mondo condividano la nostra causa per la libertà". Non si tratta "di un tema di sinistra o destra - ha affermato - ma di libertà e democrazia contro il totalitarismo, la crudeltà e i crimini di lesa umanità".



