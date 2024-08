Tennis:Cincinnati;Thompson si ritira,Sinner avanti senza giocare

Nel giorno del 23mo compleanno, Jannik Sinner si regala senza giocare il primo quarto di finale in carriera al Cincinnati Open. Il numero 32 del mondo, l'australiano Jordan Thompson si è infatti ritirato prima di scendere in campo. Vincendo, Sinner diventa il primo giocatore a raggiungere sei volte almeno i quarti di finale nei Masters 1000 in una singola stagione dal 2021, quando ci riuoscì Stefanos Tsitsipas.

L'altoatino n.1 del mondo, dunque, tornerà in campo domani per il quarto di finale contro Andrey Rublev. Una settimana dopo sarà il remake della sfida di Montreal, vinta allora dal russo in tre set. Il moscovita ha battuto 76(5) 61 Brandon Nakashima.





