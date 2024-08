Tennis: Wta Cincinnati, Paolini agli ottavi

Jasmine Paolini accede agli ottavi del torneo Wta 1000 di Cincinnati, in Ohio.

Entrata direttamente al secondo turno, la 28enne toscana numero 5 al mondo ha battuto 7-6(7/2) 6-3 la 23enne Anastasia Potapova (n.44) e domani sfiderà un'altra tennista russa, la 17enne Mirra Andreeva (n.24).

Subito fuori invece la numero 2 del ranking e campionessa in carica Coco Gauff: sul cemento di Cincinnati la 20enne americana portabandiera olimpica a Parigi è stata eliminata in 6-4 2-6 6-4 dalla 29enne kazaka Yulia Putintseva (n.34). Prossima avversaria della Putintseva sarà la 26enne spagnola Paula Badosa (n.36), che ha sconfitto la 25enne russa n.15 al mondo Anna Kalinsyaka per 6-3 6-2.



