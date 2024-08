Borsa: l'Europa perde slancio dopo i dati Usa, Londra -0,6%

Le Borse europee si stavano avviando a chiudere la miglior settimana dell'anno quando i dati Usa sull'edilizia hanno messo un freno all'entusiasmo. Con i futures su Wall Street in calo rallentano Milano (+1,5%) e Francoforte (+0,3%) e gira in calo Parigi (-0,01%). Londra amplia il calo e cede lo 0,6 per cento.

Gli incentivi per le nuove case sono scesi a 1.238 mila, al di sotto delle stime. "Le preoccupazioni per una recessione sono state allontanate ma non c'è dubbio che l'economia stia ancora rallentando" commenta un analista.



