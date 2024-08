"Non è niente di meno che una crudeltà vendicativa". Cosi' il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha definito la condanna a 12 anni per una cittadina russo-americana accusata di aver donato poco più di 50 dollari ad un ente di beneficenza pro Ucraina. "Stiamo parlando di 50 dollari per cercare di alleviare le sofferenze del popolo ucraino e definire ciò un tradimento è semplicemente ridicolo", ha detto.



