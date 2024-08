La polizia ha arrestato almeno una persona in relazione alla morte dell'attore Matthew Perry per una overdose di ketamina l'anno scorso: lo riferiscono i media Usa citando fonti delle forze dell'ordine. E' attesa una conferenza stampa a Los Angeles più tardi per annunciare i dettagli dello sviluppo delle indagini sul decesso di una della star di Friends.



