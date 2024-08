'Netanyahu convoca meeting urgente per il team negoziale'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato una riunione urgente per decidere chi farà parte della squadra negoziale israeliana che domani sarà in Qatar. Lo riferiscono i media nazionali. Per il momento sembra che del team di mediatori faranno parte il capo del Mossad David Barna, il capo dello Shin Bet Ronen Bar, il responsabile dei rapiti per conto dell'Idf Nitzan Alon e il consigliere politico di Netanyahu Ofir Fleck. La presenza di quest'ultimo alle ultime sedute negoziali aveva provocato la protesta degli altri mediatori israeliani che avevano detto di sentirsi "controllati" da Fleck.



