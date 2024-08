L'inflazione americana rallenta a luglio. I prezzi al consumo sono saliti del 2,9%, meno del 3% atteso dagli analisti e del +3% di giugno. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,2%, in linea con le attese. L'indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un aumento del 3,2% su base annua e dello 0,2% su base mensile, in ambedue i casi in linea con le attese.



