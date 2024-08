Alla vigilia dei colloqui di Doha, Israele avrebbe stilato e starebbe trasmettendo una lista dei nomi dei 33 ostaggi ancora in vita che dal suo punto di vista devono essere rilasciati nella prima fase dell'accordo.

Channel 12 riferisce indiscrezioni secondo cui Israele ha chiarito che insiste sulla liberazione di 33 ostaggi vivi, e non per il rilascio di soli 18 ostaggi vivi e 15 corpi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA