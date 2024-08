EasyJet, cancellati 10 voli tra Italia e Portogallo fino al 17/8

EasyJet ha cancellato "solo 10 voli" tra Italia e Portogallo in occasione dello sciopero proclamato tra il 15 e il 17 agosto dai dipendenti iberici della compagnia. "La comunicazione - sottolinea easyJet - è stata data ai passeggeri con giorni in anticipo".

"Siamo davvero dispiaciuti per questo sciopero ingiustificato - dichiarano a Luton - soprattutto in un periodo così importante per i nostri passeggeri. La nostra priorità è stata cercare di minimizzare l'impatto di questo sciopero sui nostri clienti, cancellando alcuni voli con anticipo per dare la possibilità di riorganizzare il viaggio in tempo utile". EasyJet sottolinea che i passeggeri coinvolti "sono stati contattati giorni fa con tutte le opzioni disponibili per cambiare volo o ricevere un rimborso". Per i passeggeri in partenza o in arrivo dal Portogallo il 15, 16 e 17 agosto è possibile controllare lo stato del loro volo sul 'Flight Tracker easyJet' presente nel sito.

Proprio da quest'ultimo strumento emerge che sono confermati 2 voli previsti per oggi tra Lisbona e Malpensa e viceversa insieme al singolo volo in programma il 15 e il 16 agosto in entrambe le direzioni. Regolari anche i 2 voli in programma oggi e domani tra Malpensa e Porto e viceversa, mentre non sono previsti in questi giorni collegamenti tra Malpensa e Faro e viceversa. Annunciato il volo odierno tra Porto e Napoli e viceversa, così come quello tra Porto e Palermo previsto per oggi.



