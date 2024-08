Calcio:Barcellona, padre di Yamal accoltellato in un parcheggio

Mounir Nasraoui, padre del neo campione d'Europa e stella del Barça Lemina Yamal, è stato accoltellato questa sera nel corso di una rissa un parcheggio nella cittadina di Mataró (Spagna), a circa un'ora e mezza da Barcellona dove l'uomo risiede. Come riportano i media spagnoli, le condizioni di Nasraoui sono gravi e per questo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Can Ruti di Badalona, ;;che è più attrezzato dell'ospedale di Mataró.

Secondo quanto riporta La Vanguardia, l'unità investigativa dei Mossos d'Esquadra di Mataró che si sta occupando del caso avrebbe già individuato alcuni testimoni dell'incidente, secondo i quali il padre di Yamal avrebbe potuto ricevere "più di una coltellata".

Le condizioni dell'uomo sono gravi, anche se - secondo quanto scritto da Marca - non è in pericolo di vita. Secondo le prime indagini - sulla base di quanto riportato dai quotidiani iberici -, l'accoltellamento sarebbe la conseguenza un "regolamento di conti" per fatti accaduti in un recente passato.



