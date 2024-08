Tennis: Popyrin e la Pegula vincono il torneo di Montreal

L'australiano n.62 al mondo Alexei Popyrin conquista il suo primo titolo Masters 1000 battendo in finale a Montreal il russo Andrey Rublev, n.6 della classifica Atp: 6-2 6-4 il punteggio finale.

Nel tabellone femminile del torneo canadese la vittoria è andata dalla campionessa in carica Jessica Pegula: l'americana n.6 al mondo ha eliminato in finale la connazionale Amanda Anisimova per 6-3 2-6 6-1.

Rublev aveva battuto Jannik Sinner nei quarti (6-3 1-6 6-2) e Matteo Arnaldi in semifinale (6-4 6-2).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA