Oltre un terzo del gas trasportato in Italia va negli stoccaggi

Oltre 1/3 del gas che viene trasportato oggi sulla rete italiana di Snam è destinato agli stoccaggi e le importazioni dall'Algeria valgono quasi il 40% del totale. Secondo i dati forniti dal gestore della reta nazionale del gas le importazioni previste per oggi sono pari a 1,14 Gwh, a cui si sommano 71,42 MWh di produzione nazionale, per un totale di 1,21 GWh. Di questi 0,8 GWh vengono immessi nella rete di distribuzione e 0,4 GWh nei sistemi di stoccaggio.

Quanto alle importazioni, a farla da padrone con il 40% circa è l'Algeria, con quasi 0,45 GWh in arrivo dal terminale di Mazara del Vallo (Trapani) del gasdotto Transmed. Il resto del gas arriva per il 25% via nave al rigassificatore di Cavarzere (Rovigo), con quasi 0,29 GWh, per il 21,84% al terminale di Melendugno (Lecce) del Tap, che collega la costa pugliese con l'Azerbaijan (0,25 GWh), e per l'11,8% al rigassificatore galleggiante di Piombino (Livorno) con 0,13 GWh.

Il rimanente 2% è suddiviso tra gli 0,02GWh in arrivo a Gela (Caltanissetta) con il Greenstream collegato alla Libia e gli 1,1 MWh destinati al rigassificatore di Panigaglia (La Spezia).





