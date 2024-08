Negoziatori Israele chiedono mandato più ampio per vertice

"Non ha senso recarsi al vertice di giovedì per i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi se il premier Benyamin Netanyahu non amplia il mandato della squadra", ha detto a Channel 12 un membro del team negoziale israeliano. I parametri esatti per la squadra israeliana saranno definiti durante un incontro con il premier prima del 15 agosto. I negoziatori hanno avvertito Netanyahu all'inizio di questo mese che non sarà possibile raggiungere un accordo con le nuove richieste da lui avanzate a fine luglio. Netanyahu ha insistito oggi di non aver aggiunto nuove richieste, ma di aver offerto chiarimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA