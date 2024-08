Media russi, Hamas afferma che non andrà ai negoziati

Il movimento palestinese Hamas non parteciperà ai negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, previsti per giovedì. Lo ha detto a Ria Novosti il ;;rappresentante del movimento palestinese in Libano, Ahmed Abdel Hadi.

"Non parteciperemo ai colloqui previsti giovedì", ha detto a nome di Hamas. aggiungendo che il movimento ha chiesto ai mediatori (Egitto, Qatar e Usa) di presentare un piano per attuare quanto concordato in precedenza, sulla base di quanto proposto da Joe Biden e della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, invece di tenere un nuovo round di negoziati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA