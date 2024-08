Haaretz,Idf usa palestinesi come scudi umani in operazioni

Secondo un'inchiesta di Haaretz unità dell'esercito israeliano a Gaza hanno utilizzato palestinesi scelti a caso per usarli come scudi umani per i soldati durante le operazioni, come l'ispezione di tunnel. Il media israeliano ha ottenuto informazioni da soldati e comandanti. E sembrerebbe che perfino l'ufficio del capo di stato maggiore sia a conoscenza del fatto che i soldati scelgano cittadini di Gaza per le missioni. "Gli ordini proibiscono l'uso di civili di Gaza per missioni che mettono deliberatamente a rischio le loro vite. Le accuse sono state inoltrate alle autorità per la revisione", il commento di un portavoce dell'Idf.

Una fonte ha raccontato che si possono vedere soldati israeliani vestire i detenuti palestinesi con uniformi e giubbotti antiproiettile, mettere loro telecamere e mandarli in case gravemente danneggiate e ingressi di tunnel con le mani legate da lacci di plastica.

Gli americani - scrive Haaretz - sono furiosi, nonostante Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato, abbia dichiarato che le Forze di difesa israeliane stanno indagando sugli incidenti e che le prove nei video non riflettono i valori delle Idf e violano le norme e i regolamenti.

Un portavoce dell'Idf sulla vicenda ha affermato: "Le istruzioni e gli ordini dell'Idf proibiscono l'impiego di civili di Gaza catturati sul campo per missioni militari che pongono deliberatamente a rischio le loro vite. Le istruzioni e gli ordini dell'Idf sull'argomento sono stati resi chiari. Dopo aver ricevuto la richiesta, le accuse sono state inoltrate alle autorità competenti per la revisione".



