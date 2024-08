Il cessate il fuoco eviterà l'attacco dell'Iran contro Israele e l'escalation del conflitto.

Lo ha detto Joe Biden parlando con i giornalisti a New Orleans.

"Sta diventando più difficile" raggiungere l'accordo per il cessate il fuoco, ha aggiunto Biden "ma non mi arrendo".

"Vedremo cosa farà l'Iran. Vedremo cosa succede", ha aggiunto il presidente.



