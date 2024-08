Parolin a Pezeshkian, non si allarghi conflitto M.Oriente

"Questa mattina il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, ha avuto una conversazione telefonica con Masoud Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica dell'Iran. Il cardinale, oltre a congratularsi con il presidente per l'inizio del suo mandato e a trattare temi di comune interesse, ha espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Medio Oriente, ribadendo la necessità di evitare in ogni modo che si allarghi il gravissimo conflitto in corso e preferendo invece il dialogo, il negoziato e la pace". Lo comunica il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA