Parco archeologico di Pompei, nessun mega-party per Madonna

Nessuna festa con centinaia di invitati per il compleanno di Madonna negli scavi di Pompei. A precisarlo, con una secca nota, è lo stesso Parco archeologico.

"In merito alle voci che circolano sulla stampa di questi giorni circa un 'mega-party' di una celebrità internazionale con 500 ospiti negli scavi di Pompei, nonché su un canone presunto di 30mila euro per il Teatro Grande, il Parco archeologico precisa che si tratta di notizie prive di fondamento", si legge nel comunicato.



