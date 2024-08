Iran, 'ripresa dei colloqui per accordo su nucleare è possibile'

"Se tutte le parti dell'accordo sul nucleare manterranno i loro impegni, contribuiranno a costruire la fiducia reciproca e a salvaguardare gli interessi bilaterali, potranno riprendere i colloqui sul rilancio dell'accordo sul nucleare, così come su altre questioni bilaterali": lo ha detto ieri sera il presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, in una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Riferendosi alle tensioni regionali, Pezeshkian ha sottolineato che "i doppi standard da parte degli Stati Uniti e di alcuni Paesi occidentali hanno incoraggiato il regime sionista a commettere terrore e crimini a Gaza e nei Paesi della regione".

Secondo il sito web del presidente, Michel da parte sua ha espresso la volontà di riprendere i colloqui sul nucleare. Per quanto riguarda Gaza, ha chiesto il cessate il fuoco nell'enclave e il riconoscimento della Palestina come Stato indipendente.



