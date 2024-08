Ferisce 5 persone in giardino moschea Turchia, arrestato

Un giovane uomo mascherato, che indossava un casco e un giubbotto antiproiettile, ha pugnalato e ferito almeno cinque persone - di cui una in modo grave - nel giardino di una moschea a Eskisehir, in Turchia, prima di essere arrestato. Lo ha riferito la stampa locale. Il sospettato, armato di un lungo coltello, di 18 anni, ha filmato il suo attacco nel giardino del tè di una moschea e lo ha trasmesso in diretta su X, prima di essere fermato dalla polizia e messo in custodia. Alcuni media riferiscono di sette feriti, di cui uno steso a terra, secondo le immagini pubblicate su X.

Diversi siti sostengono che il 18enne portasse sul petto un "sole nero", simbolo nazista composto da tre svastiche.

L'aggressore non ha urlato né espresso motivazioni del suo gesto, secondo il quotidiano Cumhuriyet che afferma che sostiene che il giovane sia stato "influenzato da giochi di guerra".

"L'aggressore era vestito come un personaggio di un gioco, con un'ascia alla cintura, indossava un giubbotto antiproiettile ed un casco, il volto mascherato", ha riferito il sito web Eskisehir Durum. Le immagini che ha girato in diretta su se stesso mostrano che indossava anche degli occhiali sulla maschera, nascondendo completamente il viso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA