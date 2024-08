Deadpool domina il box office in calo ma entra Trap

Deadpool & Wolverine non domina solo il box office Usa ma anche quello italiano con un incasso questa settimana di 1 milione 163 mila euro. Secondo le rilevazioni Cinetel dall'8 all'11 agosto, la pellicola con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raggiunto nelle tre settimane italiane un totale di 14 milioni 401 mila euro. In seconda posizione, ma a distanza con quasi 557 mila euro, la new entry Trap di Night Shyamalan con Josh Hartnett, Hayley Mills, Marnie McPhail, Vanessa Smythe, e la figlia Saleka Shyamalan nei panni di una celebre popstar. Un concerto come trappola mortale in cui finiscono un feroce killer noto come "il macellaio", l'ignaro padre che ha portato sua figlia a vedere il suo idolo e la polizia che ha orchestrato il tutto.

In terza posizione troviamo il fenomeno dell'estate e non solo, Inside out 2: anche in Italia il film di animazione targato Disney-Pixar continua a macinare incassi e con altri 337 mila euro raccolti nel week end ha fatto salire il totale del botteghino vicino a quota 45 milioni di euro in 8 settimane. Una novità anche in quarta posizione, Borderlands (180.217) di Eli Roth con Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis, una storia che proviene da un fortunatissimo videogioco e ogni tanto strizza l'occhio al vecchio "Flash Gordon". Ecco il divertente mix su cui è costruita l'avventura della cacciatrice di taglie Lilith costretta a viaggiare alla volta dello strampalato (e detestato) pianeta Pandora.

Quinta posizione per Twisters, il disaster movie che è la nuova versione del blockbuster del 1996 ambientato nei giorni nostri, Twister. La pellicola prodotta dagli artefici delle saghe di Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones ha incassato nel week end 57 mila euro. Rimane al sesto posto Miller's Girl con Martin Freeman e Jenna Ortega (42mila euro), seguito da un'altra novità, A spasso con Willie di Eric Tosti che incassa 24 mila euro. Decima posizione per l'italiano Finche' notte non ci separi di Riccardo Antonaroli interpretato da Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello con 18 mila euro.

L'aria condizionata delle sale cinematografiche comunque non basta e gli incassi settimanali sono decisamente in calo, - 33% rispetto alla settimana scorsa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA